В Рязани на автовокзале и в Торговом городке отключат холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В Рязани на автовокзале и в Торговом городке отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 11 августа, в Рязани до 17:00 часов не будет холодной воды по следующим адресам:

улица Гоголя, дом № 24 корпус 1;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 97, 99;

улица Стройкова, дома №№ 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;

улица 10-я Линия, дома №№ 35, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 39.

Также до 19:00 холодную воду отключат на автовокзале «Приокский», в Торговом городке и на улице Окский проезд в домах №№ 4, 11, 13, 15, 24.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.