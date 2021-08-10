В Рязани запускают уникальный проект для развития блогеров

Компания занимается развитием интересных и талантливых людей во всех регионах страны и открывает свои обучающие студии. Теперь уникальный проект для развития блогеров запускают в Рязани.

6 августа в Рязани прошла первая встреча рязанских блогеров и представителей крупного продюсерского центра Insight People. Компания занимается развитием интересных и талантливых людей во всех регионах страны и открывает свои обучающие студии.

Теперь уникальный проект для развития блогеров запускают в Рязани. Только тридцати самым креативным и интересным рязанским блогерам дадут шанс заявить о себе. Ребята получат поддержку, помощь в продвижении и рекламные контракты. По словам руководителей продюсерского центра, аналогов данного проекта нет не только в нашей стране, но и во всем мире.

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