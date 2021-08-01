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В Новомичуринске в аварии с участием двух легковушек пострадала женщина
В Новомичуринске в субботу, 31 июля, на улице Промышленной столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai Еlantra и Nissan Qashqai. В результате аварии пострадала женщина 1976 года рождения.

В Новомичуринске в субботу, 31 июля, на улице Промышленной столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai Еlantra и Nissan Qashqai. В результате аварии пострадала женщина 1976 года рождения, сообщается на сайте ИД «Пресса».

ДТП произошло около 19:15 недалеко от второй проходной Рязанской ГРЭС. Пострадавшая находилась в Hyundai. Скорая доставила ее в новомичуринскую межрайонную больницу.

Выясняются обстоятельства происшествия.