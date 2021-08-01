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Рязанцы возмутились уничтожением асфальта, уложенного весной
Жители Рязани заметили, что на улице Братиславской сняли новый асфальт. Об этом они написали в соцсетях.

Жители Рязани заметили, что на улице Братиславской сняли новый асфальт. Об этом они написали в соцсетях в воскресенье, 1 августа.

«Прям как в песне: как же так получается? Весной сделали асфальтирование данной дороги на улице Братиславской, а летом вскрыли для ремонта. А потом удивляемся, где деньги», — возмутилась автор поста.

В комментариях рязанцы отметили, что подобная ситуация происходит на улице Весенней.

«Ну, все правильно. Вначале кладем асфальт, потом меняем трубы. А что тут не так-то?» — прокомментировала другая подписчица группы.