Рязанцы возмутились уничтожением асфальта, уложенного весной
Жители Рязани заметили, что на улице Братиславской сняли новый асфальт. Об этом они написали в соцсетях.
Жители Рязани заметили, что на улице Братиславской сняли новый асфальт. Об этом они написали в
«Прям как в песне: как же так получается? Весной сделали асфальтирование данной дороги на улице Братиславской, а летом вскрыли для ремонта. А потом удивляемся, где деньги», — возмутилась автор поста.
В комментариях рязанцы отметили, что подобная ситуация происходит на улице Весенней.
«Ну, все правильно. Вначале кладем асфальт, потом меняем трубы. А что тут не так-то?» — прокомментировала другая подписчица группы.