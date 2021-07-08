Россия возобновила полеты в Египет

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Пока только разрешены полеты в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Россия возобновила полеты в Египет. Об этом в четверг, 8 июля, пишут РИА Новости .

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Пока только разрешены полеты в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром — этому предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров в Египет.

Полеты в Египет были приостановлены в 2015 году, когда произошло крушение самолета А321 в небе над Синайским полуостровом, на борту которого были 224 человека. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir.

Крушение российского самолета стало крупнейшим в истории Египта, а также самой массовой гибелью людей в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.