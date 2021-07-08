Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинул пост
Слухи о возможной отставке Черчесова пошли после Евро-2020, где сборная России по футболу заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинул пост. Об этом
Президент РФС Александр Дюков заявил, что Черчесов расторг контракт с союзом.
«Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — добавил Дюков.
Слухи о возможной отставке Черчесова пошли после Евро-2020, где сборная России по футболу заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.
Фото РФС