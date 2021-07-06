В Рязани состоялись публичные слушания по изменениям в Устав города

Речь идет о полномочиях депутатов городской думы согласовывать кандидатур на должность и увольнение начальников управлений городской администрации и муниципальных предприятий.

Во вторник, 6 июля, в Рязани состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав города.

Речь идет о полномочиях депутатов городской думы согласовывать кандидатур на должность и увольнение начальников управлений городской администрации и муниципальных предприятий.

Напомним, что данная инициатива, выдвинутая депутатами, вызвала споры на минувшем заседании думы 21 июня текущего года.

Депутат Сергей Караев на слушаниях вынес предложение о поправках. По его словам, это поможет выйти Рязани из тупика в которой город находится последние несколько лет.

Мнения участников разделились. Против предложений высказались представители прокуратуры Советского района, правовое управление гордумы, также представитель управления министерства юстиций Рязанской области и министерства по делам территорий и информационной политики Рязанской области. Они отметили, что изменения в устав города противоречат федеральному законодательству.

Свое мнение высказали депутаты и жители города. В поддержку проекта выступили депутаты Александр Чайка, Елена Акимкин, Дмитрий Володин и Алексей Захаров.

Депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев посоветовал доработать проект.

По результатам слушаний было принято 16 предложений от представителей ТОС Рязани отклонить проект решений.

В течение трех дней все желающие смогут направить свои предложения по проекту. Итоговый проект опубликуют в газете «Рязанские ведомости».