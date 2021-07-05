Появились подробности ДТП с пешеходом в центре Рязани
ДТП произошло примерно в 16:30 на улице Циолковского города Рязани у дома №24. По предварительной информации, 32-летний житель Рязанской области на Ford Focus сбил 43-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности ДТП с пешеходом на улице Циолковского.
ДТП
Пешеход обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.
Ранее появились фото с места ДТП.