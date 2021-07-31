Жители Бутырок стали заложниками разрушающегося дома

В Рязани из стен многоэтажки на улице Третьи Бутырки № 2 более двадцати лет выпадают кирпичи. В мае текущего года падающие булыжники чудом не травмировали прохожих. Рязанцы боятся новых обрушений с фасада и просят провести капитальный ремонт дома. Однако в ЖЭУ не торопятся с решением проблемы.

В Рязани из стен многоэтажки на улице Третьи Бутырки № 2 более двадцати лет выпадают кирпичи. В мае текущего года падающие булыжники чудом не травмировали прохожих. Жители обращались в различные инстанции, но заделка дыр рабочими занимает месяцы.

Рязанцы боятся новых обрушений с фасада и просят провести капитальный ремонт дома. Однако в ЖЭУ не торопятся с решением проблемы.

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