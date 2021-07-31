\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
25°
Вск, 01
28°
Пнд, 02
31°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 74.40 11:23
Нал. EUR 86.98 / 87.40 17:49
Новости
Публикации
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
Вчера 11:25
8 485
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
2 684
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
2 649
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
27 июля 15:13
3 490
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани задержали женщину, продающую алкоголь в своей квартире
Ранее в апреле этого года рязанку уже привлекали за такое же правонарушение к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Рязанку задержали за незаконную торговлю спиртным в своей квартире на улице Луговой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в апреле этого года рязанку уже привлекали за такое же правонарушение к административной ответственности. Суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей. Она оплатила его в установленные сроки.

Однако проверка выяснила, что рязанка возобновила незаконную деятельность и продолжает торговать спиртным. За повторную незаконную торговлю спиртным предусмотрено уголовное наказание. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Злоумышленнице предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо в виде исправительных работ на срок до 1 года.