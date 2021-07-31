В Рязани задержали женщину, продающую алкоголь в своей квартире

Ранее в апреле этого года рязанку уже привлекали за такое же правонарушение к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Рязанку задержали за незаконную торговлю спиртным в своей квартире на улице Луговой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в апреле этого года рязанку уже привлекали за такое же правонарушение к административной ответственности. Суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей. Она оплатила его в установленные сроки.

Однако проверка выяснила, что рязанка возобновила незаконную деятельность и продолжает торговать спиртным. За повторную незаконную торговлю спиртным предусмотрено уголовное наказание. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Злоумышленнице предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо в виде исправительных работ на срок до 1 года.