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В Рязани проходит кубок по fashion-футболу среди женских команд
В Рязани на стадионе «Локомотив» в субботу, 31 июля, проходит кубок по fashion-футболу среди женских команд при поддержке регионального футбольного союза.

В Рязани на стадионе «Локомотив» в субботу, 31 июля, проходит кубок по fashion-футболу среди женских команд при поддержке регионального футбольного союза.

Девушки, среди которых большинство — модели, играют на поле в два раза меньше обычного. Сами таймы также короче.

Команду-победительницу наградят в воскресенье, 1 августа.