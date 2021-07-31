В Рязани проходит кубок по fashion-футболу среди женских команд

В Рязани на стадионе «Локомотив» в субботу, 31 июля, проходит кубок по fashion-футболу среди женских команд при поддержке регионального футбольного союза.

В Рязани на стадионе «Локомотив» в субботу, 31 июля, проходит кубок по fashion-футболу среди женских команд при поддержке регионального футбольного союза.

Девушки, среди которых большинство — модели, играют на поле в два раза меньше обычного. Сами таймы также короче.

Команду-победительницу наградят в воскресенье, 1 августа.