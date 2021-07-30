В рязанском поселке Елатьма осталась одна скорая

Местные жители рассказали, что вынуждены дожидаться скорую по 2-3 часа. Многие подчеркнули, что иногда часы ожидания превышают и это время. Они отметили, что на весь поселок есть только одна машина скорой помощи.

Проект «Важные истории» сделал фильм на тему «Почему в регионах скорую ждут часами». Корреспонденты отправились в поселок Елатьма Касимовского района Рязанской области, чтобы на его примере показать доступность медицины.

В фильме местные жители рассказали, что вынуждены дожидаться скорую по 2-3 часа. Многие подчеркнули, что иногда часы ожидания превышают и это время. Они отметили, что на весь поселок есть только одна машина скорой помощи. Фельдшеры местной больницы выезжают на вызовы и в населенные пункты за 45 километров от поселка, поэтому одна машина не успевает приехать ко всем.

Глава Елатомского муниципального образования Людмила Анфимова сообщила, что после оптимизации медицины все «пошло под откос». «Наша больница была одной из лучших, сейчас сократился штат врачей, рентгена нет, детское отделение в Касимове», — добавила она.

Глава администрации Елатьмы Григорий Данилов подчеркнул, что в местном и районном бюджете нет денег на здравоохранение, так как финансирование идет из областного и федерального бюджетов. Он отметил, что на финансирование местной больницы невозможно повлиять, также поселение не может позволить себе приобрести еще одну машину скорой помощи.