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В Рязани после ливня затопило две улицы
Улицу Грибоедова и Народный бульвар затопило после ливня в пятницу, 30 июля.

В Рязани после ливня затопило две улицы. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

В пятницу, 30 июля, после ливня затопило улицу Грибоедова и Народный бульвар. Очевидцы выложили фото в рязанских группах «ВКонтакте».

Автор одного из фото сообщает, что Народный бульвар недавно отремонтировали.

«Национальный проект „Безопасные качественные дороги“ на Народном бульваре выглядит именно так. Это просто летний дождь, а что будет, если осень будет дождливой?» — отметила рязанка.

Фото Татьяны Бутченко и Славы Гладышева