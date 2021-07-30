В Рязани поймали пьяного водителя

Полиция увидела автомобиль, водитель которого, по внешним признакам был пьян. На место приехали сотрудники ГИБДД. Мужчина не смог предъявить «права» и отказался проходить медосвидетельствование.

Ночью в Рязани задержали пьяного водителя, который ехал по улице Островского на автомобиле Lada Xray. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция увидела автомобиль, водитель которого, по внешним признакам был пьян. На место приехали сотрудники ГИБДД. Мужчина не смог предъявить «права» и отказался проходить медосвидетельствование.

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Нарушителю грозит арест от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей.