В Рязани поймали пьяного водителя

Ночью в Рязани задержали пьяного водителя, который ехал по улице Островского на автомобиле Lada Xray. Об этом сообщила
Полиция увидела автомобиль, водитель которого, по внешним признакам был пьян. На место приехали сотрудники ГИБДД. Мужчина не смог предъявить «права» и отказался проходить медосвидетельствование.
В отношении нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Нарушителю грозит арест от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей.