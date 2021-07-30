В новом учебном году школьников ожидают ежедневная термометрия и столовая по графику

В рекомендации входит минимизация контактов детей внутри школы. За каждым классом планируют закрепить постоянный кабинет для уроков.

В новом учебном году планируется применить новые меры для школьников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В рекомендации входит минимизация контактов детей внутри школы. За каждым классом планируют закрепить постоянный кабинет для уроков. Также изменится график посещения столовой. Ее работники должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Группы из учеников разных классов запретят посещать вечерние и дополнительные занятия. Детям и работникам школ ежедневно будут измерять температуру, в сануазлах должны быть установлены антисептики и мыло. Кроме того, помещения нужно будет регулярно дезинфицировать. Роспотребнадзор порекомендовал также сократить число школьников в одном классе.