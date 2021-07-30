В Москве отменили ношение перчаток в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал в столице больше года.

В Москве отменили ношение перчаток в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал в столице больше года. Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь регистрируемых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось в 2,2 раз.

Несмотря на это Собянин призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах, а непривитых граждан — вакцинироваться.