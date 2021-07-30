\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
21°
Сбт, 31
26°
Вск, 01
28°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 74.40 16:19
Нал. EUR 86.98 / 87.10 17:49
Новости
Публикации
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
6 часов назад
5 258
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
2 114
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
2 026
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
27 июля 15:13
2 932
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве отменили ношение перчаток в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал в столице больше года.

В Москве отменили ношение перчаток в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал в столице больше года. Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь регистрируемых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось в 2,2 раз.

Несмотря на это Собянин призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах, а непривитых граждан — вакцинироваться.