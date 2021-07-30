В ДТП в центре Рязани пострадал водитель мопеда без «прав»

21-летний рязанец на Lada Vesta поворачивал налево и столкнулся с мопедом Raser, который двигался во встречном направлении. Мопедом управлял 21-летний житель Рязани, который не имел права управления транспортными средствами.

В ДТП в центре Рязани пострадал водитель мопеда без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 29 июля, в 17:44 около дома № 6 на улице Циолковского. 21-летний рязанец на Lada Vesta поворачивал налево и столкнулся с мопедом Raser, который двигался во встречном направлении.

Мопедом управлял 21-летний житель Рязани, который не имел права управления транспортными средствами.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.