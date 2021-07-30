Рязанца осудят за нападение с газовым баллончиком на полицейских
Случай произошел в январе 2021 года. Полиция приехала по месту жительства обвиняемого для обыска в жилье мужчины. Последний, «будучи недовольным» законными действиями полицейских, распылил содержимое газового баллончика им в лицо.
В Рязани осудят мужчину, напавшего на полицейских с газовым баллончиком. Об этом сообщила
Случай произошел в январе 2021 года. Полиция приехала по месту жительства обвиняемого для обыска в жилье мужчины. Последний, «будучи недовольным» законными действиями полицейских, распылил содержимое газового баллончика им в лицо.
Правоохранители получили химические ожоги глаз.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ, которое направили в суд.