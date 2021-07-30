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Рязанца осудят за нападение с газовым баллончиком на полицейских
Случай произошел в январе 2021 года. Полиция приехала по месту жительства обвиняемого для обыска в жилье мужчины. Последний, «будучи недовольным» законными действиями полицейских, распылил содержимое газового баллончика им в лицо.

В Рязани осудят мужчину, напавшего на полицейских с газовым баллончиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в январе 2021 года. Полиция приехала по месту жительства обвиняемого для обыска в жилье мужчины. Последний, «будучи недовольным» законными действиями полицейских, распылил содержимое газового баллончика им в лицо.

Правоохранители получили химические ожоги глаз.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ, которое направили в суд.