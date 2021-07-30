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Обновленный дилерский центр Nissan в Рязани: «Мы готовы приятно удивлять»
В Рязани завершилась реконструкция дилерского центра «МегаАльянс» на Московском шоссе, представляющего японский бренд Nissan. Он стал вторым официальным дилером в России, работающим по новой концепции.

В Рязани завершилась реконструкция дилерского центра «МегаАльянс» на Московском шоссе, представляющего японский бренд Nissan. Он стал вторым официальным дилером в России, работающим по новой концепции.

Изменения коснулись не только шоу-рума, но и технического центра. Специально оборудованная интерактивная приемка автомобиля позволит владельцу вместе с мастером и механиком напрямую участвовать в осмотре своего автомобиля, заботясь о безопасности.

В «МегаАльянсе» рассказали, что основой работы дилерского центра является доступность, открытость, максимальный комфорт для каждого клиента, расширение инновационных возможностей внутри салона.

«Каждый владелец автомобиля Nissan может подтвердить, насколько компания заботится о комфорте и безопасности водителя и пассажиров. Опции комфорта добавляются уже в базовую комплектацию авто, за них не нужно переплачивать. Нужно будет только получать удовольствие от вождения. Убедиться может каждый самостоятельно — достаточно посетить автосалон и пройти тест-драйв», — отметили в центре.

Дилерский центр Nissan «МегаАльянс» работает ежедневно с 8:00 до 20:00 на Московском шоссе, дом № 24.

Телефон: +7 (4912) 29-30-70.

Официальный сайт дилерского центра https://megaalians.ru/