Эксперты назвали размер средней зарплаты медсестер в Рязани

Начальный уровень — 27-30 тысяч рублей. Ее предлагают медикам со средним медицинским образованием и дипломом по специальности «Сестринское дело"/"Лечебное дело"/"Акушерское дело».

Специалисты SuperJob проанализировали предложения работодателей и назвали среднюю зарплату медсестер в коммерческих клиниках Рязани. Она составляет 37 тысяч рублей. Начальный уровень — 27-30 тысяч рублей. Ее предлагают медикам со средним медицинским образованием и дипломом по специальности «Сестринское дело"/"Лечебное дело"/"Акушерское дело».Максимальная зарплата медсестер в Рязани — 55 тысяч рублей. На нее может рассчитывать специалист, который имеет опыт работы в клиниках не менее трех лет. По исследованиям специалистов, среднестатистический портрет соискательницы представляет кандидат в среднем возрасте 37 лет, в 98% - женщина, 18% имеют высшее образование, 12% готовы к переезду, 63% на момент размещения резюме не имели работы. Средний срок работы на последнем месте составляет 6,3 года.