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В Рязани продолжили бетонировать ограду вокруг «Наташиного парка»
Вокруг рязанского Верхнего городского парка продолжают снимать старую ограду и бетонировать основание для новой. Сейчас около 20 метров старой ограды осталось только рядом с жилым домом на перекрестке улиц Ленина и Свободы.

Вокруг рязанского Верхнего городского парка продолжают снимать старую ограду и бетонировать основание для новой.

1 июля прежние столбики повалили, а металлические решетки сняли и складировали со стороны остановки «Памятник Павлову». Сейчас около 20 метров старой ограды осталось только рядом с жилым домом на перекрестке улиц Ленина и Свободы.

2 июля начали заливку бетоном траншеи напротив входа в администрацию города Рязани. На это бетонное основание затем должна быть установлена новая ограда.

В последние недели работы, которые проводятся в парке, вызывали критику горожан — в связи с тем, что было спилено около десятка засохших деревьев.