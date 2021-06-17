\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
21°
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
ЦБ USD 72.5 0.47 18/06
ЦБ EUR 86.7 -0.65 18/06
Нал. USD 71.90 / 73.10 16:40
Нал. EUR 86.10 / 86.90 18:56
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
Вчера 18:25
1
1 467
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
Вчера 16:20
2 443
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
12 374
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 215
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В «Наташкином» парке оставили девять деревьев вдоль улицы Радищева
В парке работает бригада из шести человек. С помощью специального измельчителя древесину на месте перерабатывают в опилки, которые сгружают в самосвал.

В «Наташкином» парке массово спиливают зеленые насаждения вдоль траншеи по улице Радищева, которую раскопали под фундамент новой ограды. На 17 июня от первого ряда аллеи осталось всего девять деревьев.

В парке работает бригада из шести человек. С помощью специального измельчителя древесину на месте перерабатывают в опилки, которые сгружают в самосвал.

Напомним, ранее биологи объяснили, почему погибли ясени в «Наташкином» парке.