В «Наташкином» парке оставили девять деревьев вдоль улицы Радищева

В парке работает бригада из шести человек. С помощью специального измельчителя древесину на месте перерабатывают в опилки, которые сгружают в самосвал.

В «Наташкином» парке массово спиливают зеленые насаждения вдоль траншеи по улице Радищева, которую раскопали под фундамент новой ограды. На 17 июня от первого ряда аллеи осталось всего девять деревьев.

В парке работает бригада из шести человек. С помощью специального измельчителя древесину на месте перерабатывают в опилки, которые сгружают в самосвал.

Напомним, ранее биологи объяснили, почему погибли ясени в «Наташкином» парке.