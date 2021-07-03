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Семья из Рязанской области попала в смертельное ДТП по пути к морю
В Тамбовской области в серьезную аварию попала семья из Рязанской области. В ДТП погиб ребенок, семь человек пострадали, сообщает OnlineTambov.

В Тамбовской области в серьезную аварию попала семья из Рязанской области. В ДТП погиб ребенок, семь человек пострадали, сообщает OnlineTambov.

Авария произошла в субботу, 3 июля, в 4:33 в районе села Марьевка, на 452-м километре федеральной трассы Р-22. По данным региональной Госавтоинспекции, место ДТП находится между двумя развязками на Воронеж и Москву. 30-летний водитель Renault Megane двигался со стороны воронежской развязки, совершил обгон, зацепил обочину и выехал на встречку. В это время навстречу двигался Suzuki Grand Vitara, в котором семья из Рязанской области ехала отдыхать на море. 40-летний водитель Suzuki попытался уйти на правую обочину, но столкновения избежать не удалось. От удара машины вылетели в кювет, Renault загорелось.

В результате ДТП пострадали семь человек. В Suzuki находились трое детей: 9-летняя девочка погибла, 4-летняя в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую областную больницу. Пострадавших доставили в больницы Тамбова.