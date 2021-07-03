На остановке «М5 Молл» рязанке в лицо брызнули перцовым баллончиком

Неизвестная девушка напала на рязанку с перцовым баллончиком на остановке «М5 Молл». Об этом РЗН. инфо рассказала сама пострадавшая.

Неизвестная девушка напала на рязанку с перцовым баллончиком на остановке «М5 Молл». Об этом РЗН. инфо рассказала сама пострадавшая.

По ее словам, инцидент произошел около 21:10 в четверг, 29 июня. Женщина ждала бесплатный автобус на остановке, перед ней стояла незнакомая девушка с подругой. Девушка вела себя неприлично: выражалась нецензурно, плевалась. Рязанка сделала ей замечание.

«Она начала мне угрожать. Говорила, что выбьет мне зубы. Подойдет, оскорбит и отойдет. После этого, как я потом уже поняла, она шепнула людям, чтобы они расступились. Думаю, что ее подстрекала подруга», — рассказала собеседница.

Девушка достала перцовый баллончик и брызнула им в лицо рязанке. Пострадавшая кинулась в уборную «М5 Молл», чтобы промыть глаза водой. Вызвали скорую.

Как добавила пострадавшая, она получила ожог роговицы первой степени, на лечение уходят средства. Рязанка написала заявление в полицию. Сфотографировать нападавшую она не успела.

Женщина просит откликнуться очевидцев инцидента. Фото, видеоматериалы и информацию можно прислать на адрес и в соцсети редакции РЗН. инфо.