Девочки, разыскиваемые в Рязанской области, убежали из лагеря

15-летняя Ульяна Фокина и 16-летняя Кристина Таланина убежали из лагеря в Касимовском районе примерно в 16:00 20 июля.

Девочки-подростки, которых ищут в Рязанской области, убежали из лагеря. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

15-летняя Ульяна Фокина и 16-летняя Кристина Таланина убежали из лагеря в Касимовском районе примерно в 16:00 20 июля. Приметы Кристины Таланиной: на вид 16 лет, худощавое телосложение, рост 160 см, глаза голубые, короткие светлые волосы (собраны в хвост на макушке). Была одета в толстовку бирюзового цвета, синие шорты, джинсовую кепку, на ногах были кроссовки или шлепанцы.

Приметы Ульяны Фокиной: на вид 15 лет, худощавое телосложение, рост 170 см, серые глаза, темно-русые волнистые волосы до плеч, немного сутулится. Была одета в темно-зеленую толстовку с капюшоном, серые спортивные штаны, синие кроссовки.

Всех, кому известно о девочках, попросили обращаться по номерам телефона 02 (102/112 — с мобильных операторов), (4912) 29-93-71 и (49131) 2-24-18.