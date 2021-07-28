В Сасовском районе сгорело более шести гектаров сухой травы из-за поджога на дачном участке

Огонь приехали тушить две автоцистеры с сасовской пожарной части, две машины от кадомского пожлеса, два трактора от сасовского пожлеса и две автоводоцистерны, а также 43 человека личного состава.

В Сасовском районе сгорело более шести гектаров сухой травы из-за поджога на дачном участке. Подробности инцидента в среду, 28 июля, сообщает ИД «Пресса».

Возгорание заметили в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района около 11.04 во вторник, 27 июля. Огонь приехали тушить две автоцистеры с сасовской пожарной части, две машины от кадомского пожлеса, два трактора от сасовского пожлеса и две автоводоцистерны, а также 43 человека личного состава.

Из-за сильного ветра пожар перебросился в сторону леса. Локализовать огонь удалось только в 20.30. О пострадавших не сообщается.

В результате сгорело 6,5 гектара сухой травы.