\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
21°
Птн, 30
19°
Сбт, 31
27°
ЦБ USD 73.61 -0.24 29/07
ЦБ EUR 86.92 -0.07 29/07
Нал. USD 73.46 / 74.50 17:52
Нал. EUR 86.86 / 87.288 18:46
Новости
Публикации
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
Вчера 16:31
655
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
Вчера 15:23
598
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
27 июля 2021 15:13
1 624
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
25 июля 15:45
6 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пропавших девочек-подростков начали искать в Рязани
С 20 июля 2021 года о девочках ничего неизвестно. Всех, кому известно о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.

В Рязани ищут 15-летнюю Ульяну Фокину и 16-летнюю Кристину Таланину. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязанской области».

С 20 июля 2021 года о девочках ничего неизвестно.

Приметы Ульяны Фокиной: рост 170 см, нормальное телосложение, светлые кудрявые волосы. Одежда: черная кофта, кроссовки, джинсы.

Приметы Кристины Таланиной: рост 150 см, нормальное телосложение, светлые волосы. Одежда: черная майка, джинсы.

Всех, кому известно о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112. Ранее их начали искать в Касимове.