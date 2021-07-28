Пропавших девочек-подростков начали искать в Рязани
С 20 июля 2021 года о девочках ничего неизвестно. Всех, кому известно о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
В Рязани ищут 15-летнюю Ульяну Фокину и 16-летнюю Кристину Таланину. Об этом
С 20 июля 2021 года о девочках ничего неизвестно.
Приметы Ульяны Фокиной: рост 170 см, нормальное телосложение, светлые кудрявые волосы. Одежда: черная кофта, кроссовки, джинсы.
Приметы Кристины Таланиной: рост 150 см, нормальное телосложение, светлые волосы. Одежда: черная майка, джинсы.
Всех, кому известно о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112. Ранее их начали искать в Касимове.