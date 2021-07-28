В Рязани на Ряжском шоссе легковушка столкнулась с бензовозом
Оба транспортных средства от удара отбросило в разные стороны дороги.
В Рязани на Ряжском шоссе легковушка столкнулась с бензовозом. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, как у легковушки смята вся задняя часть. Оба транспортных средства от удара отбросило в разные стороны дороги.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на момент 19.30 на трассе сильно затруднено движение.
Официальная информация произошедшего уточняется.