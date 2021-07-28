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В Рязани две улицы в Песочне останутся без воды из-за аварийных работ
Холодное водоснабжение отключат в четверг, 29 июля.

В Рязани в четверг, 29 июля, две улицы останутся без воды. Информацию об отключении в среду, 28 июля, опубликовала мэрия.

Холодное водоснабжение отключат в Дашково-Песочне. Воды не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • улица Кальная, дома №№ 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 22 корпус 1 (детский сад № 41);
  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 3, 21 корпус 4, 23, 23 корпус 1, 25.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.