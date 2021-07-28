В Кадомском районе «Митсубиши» врезалась в столб

Авария произошла в четверг, 27 июля, примерно в 16.30 в селе Енкаево Кадомского района. Пострадавшего извлекали из автомобиля.

В Кадомском селе произошло ДТП. Об этом в среду, 28 июля, сообщает ИД «Пресса» .

Авария произошла в четверг, 27 июля, примерно в 16.30 в селе Енкаево Кадомского района. По предварительной информации, водитель на Mitsubishi Outlander не справился с управлением и на повороте у кладбища врезался в опору линий электропередачи.

Спасатели извлекали из автомобиля пострадавшего. Однако, несмотря на травмы, от госпитализации он отказался.