Рязанским пенсионерам увеличат пенсию с 1 августа

Выплаты полагаются тем, кто официально работал в течение 2020 года либо продолжают работать сейчас.

Рязанским пенсионерам увеличат пенсию с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России.

В настоящее время в регионе страховые пенсии получают 317 тысяч человек. Однако повышенные средства получит только 71 тысяча пожилых рязанцев.

Отмечается, что эта категория официально работала в течение 2020 года либо продолжают работать сейчас. В связи с этим они получат прибавку к выплатам в результате перерасчета, который проведут в беззаявительном порядке.

«Сумма коэффициентов у всех разная, поэтому и увеличение будет в индивидуальном размере, но не более чем на денежный эквивалент трех коэффициентов. В 2021 году стоимость коэффициента — 98,86 рублей. Соответственно, максимальная сумма прибавки будет 296,04 рубля”, — отметили в пресс-службе отделения.