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Рязанская епархия прокомментировала жалобу мэрии на решение о передаче здания школы № 6
Для епархии важен вопрос преемственности исторического здания. В епархии отметили, что в стенах школы размещалось одно из старейших учебных заведений Рязани, в нем обучали выдающиеся служители церкви.

И.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков прокомментировал жалобу администрации на решение суда о передаче здания школы № 6. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отец Арсений отметил, что для епархии важен вопрос преемственности исторического здания. По его словам, в стенах школы размещалось одно из старейших учебных заведений Рязани, в нем обучали выдающиеся служители церкви.

«Многие из них прославлены в лике святых. В том числе, убитый большевиками священномученик протоиерей Иоанн Кочуров. Здесь обучались знаменитые ученые. Среди них Нобелевский лауреат Иван Павлов и создатель Рязанского краеведческого университета и архива Степан Яхонтов», — рассказал Арсений Вилков.

Он заявил, что епархия вынуждена в судебном порядке опровергать информацию, что здание не являлось епархиальным."Почему бы не перенести школу в здания бывшего училища связи? Территориально это не так далеко. Школе важно сохранить непосредственно учебный процесс, свой уникальный компонент. А здание для них — это просто коридоры. Для нас же эти стены священны. Там даже в интерьере присутствует христианская символика", — отметил протоиерей.

По его словам, на старинных лестницах школы можно встретить изображение виноградной лозы — прямые отсылки к Евангельским образам.

Жалобу администрации Рязани на решение суда передать здание школы № 6 Рязанской епархии 8 сентября рассмотрит Тульский арбитражный апелляционный суд.