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Россиянам объяснили, когда могут списать долги за ЖКХ
Cписать долги можно, когда услуги недостаточно качественно. Он отметил, что долги будут списываться даже при смене или банкротстве управляющей компании, а также в случае учреждения ТСЖ.

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал, когда россиянам могут списать долги за услуги ЖКХ. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

По его словам, списать долги можно, когда услуги недостаточно качественно. Он отметил, что долги с собственников будут списываться даже при смене или банкротстве управляющей компании, а также в случае учреждения ТСЖ. Долги перейдут кредиторам и останутся единственным ликвидным имуществом, которое практически всегда подлежит ревизии. Минко добавил, что взыскание задолженности ускоряется после смены или банкротства УК.

Специалист объяснил, что долги не списываются по истечении трех лет, но суды могут трактовать начало этого срока по-разному. Он не исключил, что управляющая компания может отдать долг и после трех лет.

Жильцы могут потребовать списания или перерасчета части долгов, если УК некачественно оказывает услуги. В таком случае оплаты за определенный период стоит требовать через суд или при договоренности с управляющей компанией.