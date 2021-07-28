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Минздрав: коронавирус в Рязанской области стал более агрессивным
В ведомстве отметили, что вирус становится более агрессивным.

Региональная опергруппа предупредила рязанцев об изменении клинического течения коронавирусной инфекции. Информация об этом в среду, 28 июля, появилась в группе оперштаба.

В ведомстве отметили, что вирус становится более агрессивным.

«Сократились сроки перехода клинической картины заболевания из легкой в крайне тяжелую. Буквально за несколько дней у пациента может развиться серьезное поражение легочной ткани», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы избежать заболевания и перенести инфекцию в легкой форме, ведомство рекомендует обратиться за медицинской помощью при появлении первых симптомов COVID-19, а также пройти вакцинацию против «ковида».