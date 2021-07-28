Мэрия Рязани обратилась в прокуратуру после пожара на свалке в Турлатове

Последний пожар произошел 20 июля.

Мэрия Рязани обратилась в прокуратуру после пожара на свалке в Турлатове. Об этом сообщает городская администрация.

Это стало известно на заседании в среду, 28 июля. Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Роман Романов, на полигоне продолжают выгружать твердые бытовые отходы. На арендуемой ЗАО «Экоресурс» территории зафиксировали нарушения соблюдения требований противопожарной безопасности.

На месте также продолжаются возгорания. Последний пожар произошел 20 июля. В связи с этим горадминистрация направила обращение в Рязанскую межрайонную прокуратуру по вновь выявленным фактам нарушения пожарной безопасности на территории шлаконакопителей.

Напомним, что в октябре 2019 года рязанская природоохранная прокуратура потребовала закрыть турлатовскую свалку. В декабре Московский районный суд Рязани запретил ООО «Экошлак» деятельность по накоплению отходов на шламонакопителе № 1. Он также обязал ЗАО «Экоресурс» вывезти отходы 3 и 4 классов опасности с территории свалки. На выполнение требований суд предоставил собственнику полигона три месяца. Позже турлатовская свался перешла к новому владельцу и продолжила работать.