Губернатор пообещал принять кадровые решения, если чиновники не станут лучше работать

Такое заявление он сделал после посещение детского сада № 99, которому вновь выбирают подрядчика.

Губернатор пообещал принять кадровые решения, если чиновники не станут лучше работать. Такое заявление он сделал после посещение детского сада № 99 в Рязани в среду, 28 июля.

Глава региона ознакомился с результатами претензионной работы к подрядчику и оценил объем выполненных им работ по строительству пристройки в рамках нацпроекта «Демография». В работе также приняли участие министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов и мэр города Елена Сорокина.

Здание строило ООО «ДЕГА”, с которым региональные власти расторгли контракт из-за срывов плановых сроков. Николай Любимов потребовал от Вячеслава Меньшова несмотря ни на что провести строительство в максимально оперативные сроки.

«Это крайне важный объект, и я требую, чтобы вы работы завершили в этом году. В ином случае будут делаться соответствующие выводы вплоть до кадровых решений. Вы несете такую же ответственность, как и город. Надо, чтобы у детей был современный детский сад, чтобы мы могли сказать родителям, что абсолютно всё возможное сделано для того, чтобы исправить ситуацию. Направьте на это все силы, и больше чтоб такого не допускать!», — сказал глава региона.

При этом губернатор жестко раскритиковал работу с подрядчиками в целом и поручил министру строительного комплекса принять необходимые меры с тем, чтобы избежать подобных срывов.

«Крайне плохо. Надо максимально обезопасить реализацию проектов на будущее от таких недобросовестных подрядчиков. Надо лучше работать! Вы должны приглашать к участию добросовестные организации, отрабатывать каждый аукцион. Когда строятся такие объекты, нельзя останавливаться», — сказал Николай Любимов.

Напомним, контракт с ООО «ДЕГА” областное правительство разорвало еще 14 июля. Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков) и в течение двух лет не будет допущено до участия в торгах. В настоящее время ведется конкурс на определение нового исполнителя, который завершится 3 августа. Все работы новый подрядчик должен закончить уже в этом году.