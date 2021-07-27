Видео: в Приокском женщина на остановке выпала из маршрутки

По словам очевидцев, женщина сильно ударилась головой о бордюр.

В Приокском женщина на остановке выпала из маршрутки. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел во вторник, 27 июля, около 11:00 на остановке «Клуб завода ТКПО».

Маршрутка № 53 начала движение от остановки раньше, чем женщина успела выйти из такси. По словам очевидцев, пострадавшая сильно ударилась головой о бордюр.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что информацию об инциденте направили в управление транспорта. Специалисты управления свяжутся с перевозчиком. По факту случившегося проведут проверку, о результатах которой сообщат дополнительно.