В Кадомском районе пьяный водитель врезался в забор

ДТП произошло около 14:20. 49-летний житель Кадома, лишенный «прав», ехал за рулем в пьяном состоянии. Степень опьянения составила 0,9 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В понедельник, 26 июля, в Кадомском районе пьяный водитель на «ВАЗ-2121» врезался в забор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 14:20. 49-летний житель Кадома, лишенный «прав», ехал за рулем в пьяном состоянии. Степень опьянения составила 0,9 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина превысил скорость, съехал с дороги и врезался в забор.

Водитель получил травмы. Ему оказали медпомощь. Обстоятельства ДТП уточняются.