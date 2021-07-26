В свет вышла книга «Доктрина Создателя»

В середине мая 2021 года под грифом «ченнелинг» вышел первый тираж книги «Доктрина Создателя». Ее текст был записан доктором технических наук, профессором, академиком АТН РФ, РАЕН и президентом ОАЕГН Леонидом Ивановичем Масловым.

В середине мая 2021 года под грифом «ченнелинг» вышел первый тираж книги «Доктрина Создателя». Ее текст был записан доктором технических наук, профессором, академиком АТН РФ, РАЕН и президентом ОАЕГН Леонидом Ивановичем Масловым.

«Текст издания выстроен в виде беседы Создателя с людьми, которые завели свою цивилизацию в тупик эволюционного развития. Тройное название „Доктрина Создателя или Духовный интернационал человечества или Что ждет цивилизацию завтра“ говорит о серьезности и необходимости человеку задуматься о ближайшем будущем, о перспективах для детей и внуков», — говорится в описании к книге.

На страницах книги читатель найдет понимание своего предназначения и знание заповедей нового поколения для жизни в изменяющемся информационном пространстве, а сама публикация дает ответы на многие вопросы, волнующие людей уже не одно столетие, подводит итоги уходящей эпохи и прогнозирует будущее человечества.

Книга выпущена тиражом в 5 000 экземпляров.

Заказать книгу можно по ссылке .

Региональная общественная организация «Общественная академия естественных и гуманитарных наук» города Москвы (РОО ОАЕГН), зарегистрирована в Министерстве юстиции Москвы 18 октября 2018 года.

Контакты:

Официальный сайт Академии — akegn.ru

E-mail: info@akegn.ru

Телефон: +7 (495)688-57-47