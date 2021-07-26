Рязанца осудили за повторное вождение в нетрезвом виде

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Рязанца осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

52-летний житель Рыбновского района ранее уже был судим за вождение в нетрезвом виде, но в октябре 2020 года вновь сел за руль пьяным. Его остановили сотрудники ДПС.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Рыбновский районный суд назначил рязанцу восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную силу.