В Рязанской области за сутки десять человек скончались от коронавируса

За сутки выявили 135 новых случаев заболевания, всего число достигло 34 389. За сутки выздоровели 98 человек, всего вылечились 32 034 рязанца.

За минувшие сутки в Рязанской области от коронавируса скончались десять человек, всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 769. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки выявили 135 новых случаев заболевания, всего число достигло 34 389. За сутки выздоровели 98 человек, всего вылечились 32 034 рязанца.

В России за сутки заболели 24 072 человека, всего с начала пандемии заболели 6 126 541 человек.

За сутки выздоровели 18 678 человек, всего с начала пандемии вылечились 5 490 634 человека.

За сутки умерли 779 человек, всего 153 874 человека.