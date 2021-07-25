В ДТП с рязанским мусоровозом под Коломной погибли выпускники колледжа

ДТП произошло в субботу, 24 июля, около деревни Сельниково. Водитель мусоровоза марки «КамАЗ» из Рязанской области ехал в сторону Коломны на полигон. Машина ехала медленно, водитель был трезв.

В ДТП под Коломной погибли четыре человека. С легковушкой, в которой были погибшие, столкнулся мусоровоз из Рязанской области, пишет « МК ».

ДТП произошло в субботу, 24 июля, около деревни Сельниково. Водитель мусоровоза марки «КамАЗ» из Рязанской области ехал в сторону Коломны на полигон. Машина ехала медленно, водитель был трезв.

Около деревни Сельниково на повороте водитель заметил, как на него по «встречке», виляя, несется Toyota.

«Машина ехала змейкой, на маленькой скорости так бросать не может. Я принял решение применить торможение, по моему расчету у водителя легковушки был шанс уйти от столкновения», — рассказал водитель мусоровоза.

Он сообщил, что нажал педаль тормоза до пола, но легковушка заехала под «КамАЗ» с левого бока, и обе машины вылетели с трассы на обочину.

Мужчина вышел из кабины, подбежал к иномарке, и ему показалось, что из салона пахло алкоголем. Молодые люди были без чувств. Они все погибли на месте.

По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением на высокой скорости. За рулем был выпускник одного из колледжей 20-летний москвич. В машине также были 21-летний выпускник этого же учебного заведения и двое преподавателей 24 и 22 лет. Отмечается, что компания ехала на дачу. В машине нашли рюкзаки и предметы для отдыха на природе.