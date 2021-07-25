Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных делах и сочувствии к обвиняемым

23 июля — День сотрудника следственных органов. Тонкости работы следователя зачастую скрыты для обычных людей, но результаты помогают остановить опасные действия и восстановить справедливость.