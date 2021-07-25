Рязанка с онкологией не успела привиться из-за отсутствия вакцины и заболела коронавирусом

Рязанка хотела сделать прививку вакциной «КовиВак», но ее не было в ОКБ. Женщина рассказала, что записалась в регистратуре на прививку этой вакциной. Ей отказали, поскольку компоненты отсутствовали, и сказали, что неизвестно, когда вакцина появится.

Рязанка, больная онкологией, не смогла сделать прививку из-за отсутствия вакцины и заболела коронавирусом. Об этом женщина рассказала РЗН.инфо.

Рязанка хотела сделать прививку вакциной «КовиВак», но ее не было в ОКБ. Женщина рассказала, что записалась в регистратуре на прививку этой вакциной. Ей отказали, поскольку компоненты отсутствовали, и сказали, что неизвестно, когда вакцина появится.

«У меня онкология и мои знакомые, кто делали „Спутник“, плохо перенесли. Как мне сказал доктор, что эта вакцина более щадящая», — отметила собеседница. Она добавила, что была в ОКБ 20 июля, но вакцины все нет. Женщина ждет ее уже более месяца. Несколько дней назад рязанка заболела коронавирусом: у нее поднялась температура, пропало обоняние.

«Пока не будет порядок с вакциной, а не болтология, ничего хорошего не будет. Последний раз я заходила в ОКБ 20.07. Мне сказали, „Спутника“ скоро не будет, а вы другое хотите. Мое состояние терпимо, но болезнь может быть непредсказуемая и температура то повышается, то опускается. Надеяться нужно только на свою судьбу», — поделилась женщина.