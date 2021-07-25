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Рязанец пожаловался Любимову на принудительную вакцинацию
По словам мужчины, его жену в приказном порядке заставляют сделать прививку на работе, а нежелающим грозят увольнением.

Рязанец пожаловался губернатору на то, что его жену в приказном порядке заставляют сделать прививку от коронавируса. Его сообщение опубликовано на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

По словам мужчины, его жену в приказном порядке заставляют сделать прививку на работе, а нежелающим грозят увольнением.

На сообщение отреагировали власти.

«Обращаем внимание, что вакцинация является добровольной процедурой. Но в условиях распространения коронавирусной инфекции очень важно приобретение коллективного иммунитета. Это необходимо для сохранения здоровья граждан», — ответили мужчине в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что ряд категорий сотрудников должен обязательно сделать вакцину, а работодатель имеет право отстранить от работы при отказе делать прививку.

Список таких категорий можно узнать на сайте.