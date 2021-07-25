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Рязанцев возмутил мальчик на велосипеде, ехавший по двойной сплошной в центре города
Снимок сделан напротив памятника Павлова у остановки «Рязанская филармония». На нем видно, что мальчик 10-12 лет едет на велосипеде по двойной сплошной

Рязанцев возмутил мальчик на велосипеде, ехавший по двойной сплошной на улице Ленина. Фотографию прислали в редакцию читатели.

Снимок сделан напротив памятника Павлова у остановки «Рязанская филармония». На нем видно, что мальчик 10-12 лет едет на велосипеде по двойной сплошной.

Читатели считают, что родителям сначала надо рассказать детям о правилах езды на велосипеде, а потом покупать двухколесный транспорт.