Рязанцев возмутил мальчик на велосипеде, ехавший по двойной сплошной в центре города

Снимок сделан напротив памятника Павлова у остановки «Рязанская филармония». На нем видно, что мальчик 10-12 лет едет на велосипеде по двойной сплошной

Рязанцев возмутил мальчик на велосипеде, ехавший по двойной сплошной на улице Ленина. Фотографию прислали в редакцию читатели.

Снимок сделан напротив памятника Павлова у остановки «Рязанская филармония». На нем видно, что мальчик 10-12 лет едет на велосипеде по двойной сплошной.

Читатели считают, что родителям сначала надо рассказать детям о правилах езды на велосипеде, а потом покупать двухколесный транспорт.