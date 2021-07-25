Новый ледовый дворец в Рязани уличили в превышении допустимого уровня шума

Сильный гул исходит от охлаждающей установки на крыше здания. Рязанка рассказала, с руководством катка пробовали договориться о проблеме, но директор порекомендовал обратиться в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор уличил новую спортшколу «Айсберг» в Горроще в превышении предельно допустимого СанПиНом уровня шума. Об этом пишет « Новая газета ».

По словам местной жительницы, сильный гул исходит от охлаждающей установки на крыше здания. Рязанка рассказала, с руководством катка пробовали договориться о проблеме, но директор порекомендовал обратиться в Роспотребнадзор.

Сотрудники проверили уровень шума и выяснилось, что уровень шума в полтора раза превышает предельно допустимые ночью 30 дБ: шумомер зафиксировал 45 дБ.

По словам местной жительницы, от шума дребезжат окна в квартире. «В итоге шум как в улье, и никакой передышки даже на ночь — установка работает непрерывно», — отметила собеседница.