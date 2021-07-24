В Рязани за сутки от коронавируса умерли 5 человек

Об этом в субботу, 24 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязани за сутки от коронавируса умерли 5 человек. Об этом в субботу, 24 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 759 человек. За сутки зафиксировано 137 новых случаев заражения, всего — 34 254.Выздоровели за сутки 109 человек, всего — 31 936.

В России за прошедшие сутки выявлено 23 947 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 6 102 469. Умерли за сутки 799 человек, всего — 153 095. Выздоровели за сутки 21 952 человек, всего — 5 471 956.