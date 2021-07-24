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В Минтруде разрешили отстранять от работы невакцинированных сотрудников
Также Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.

В Минтруде разрешили отстранять работников, отказавшихся от вакцинации. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на документ «Совместные разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах».

В документе сказано, что если работник не предоставил сертификат о вакцинации или справку о противопоказаниях, «работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины».

Речь идет о сотрудниках, подлежащих обязательной вакцинации.

Также работодатель может перевести людей, у которых есть медотвод от вакцинации, на удаленную работу.

«Работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», — говорится в документе.

Также Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.