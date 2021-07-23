За сутки от коронавируса умерли пять рязанцев

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки от коронавируса умерли пять рязанцев. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 754 человека. За сутки зафиксировано 136 новых случаев заражения, всего — 34 117. Выздоровели за сутки 110 человек, всего — 31 827.

В России за сутки зафиксировано 23 811 новых случаев заражения, всего — 6 078 522. Выздоровели за сутки 22 547 человек, всего — 5 450 004. Умерли за сутки 795 человек, всего с начала пандемии — 152 296.